Когда запустят KyivSmartCard и какие проблемы имеет система

Запуск единого электронного билета в Киеве отложили и-за множества проблем в системе.

Почти месяц назад Киев должен был перейти на новую систему оплаты проезда. Официально во всей столице планировался запуск единого электронного билета — KyivSmartCard. Однако переход транспорта на автоматизированную систему оплаты проезда перенесли. Скорее всего , это произойдет следующей весной. Почему так произошло и какие проблемы имеет система единого электронного билета, пишет Delo.ua.

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Проблема с покупкой билета

До сих пор автоматы для покупки KyivSmartCard работают не везде. Но киевляне уже активно пользуются новым билетом. За 10 месяцев тестового режима с помощью е-билета оплачено уже более 40,9 млн поездок. Многие, конечно, как и в былые времена покупают жетоны для проезда в метро и талончики для поездки в трамвае или троллейбусе.

“Я в метро езжу нечасто, раз-два в неделю. Так зачем мне покупать карточку за 50 гривень и еще ее пополнять, а одноразовые талончики в метро так и не появились. Поэтому не вижу смысла дополнительной возни“, — поясняет киевлянин Максим Музыка.

Да, действительно за KyivSmartCard придется отдать 50 грн и распрощаться с ними, поскольку стоимость за карту возвращать не будут. Кстати, проездные в метро, которыми до сих пор пользуются многие, перестанут продавать, когда KyivSmartCard официально начнет работу в столице.

Какая альтернатива жетонам, если вы совершаете разовую поездку

QR-код. Он существует в бумажном виде и работает пока лишь на нескольких станциях метро - “Площадь Льва Толстого“, “Почайна“ и “Сырец“. Но скоро специальными турникетами для считывания такого кода оснастят и другие станции метрополитена. Об этом на пресс-конференции заявил Юрий Назаров, директор Департамента информационных технологий.

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Как оплачивать поездку в наземном транспорте

В трамваях и троллейбусах на специальных валидаторах оранжевого цвета считывается и транспортная карта KyivSmart за 50 гривен, и разовый код, и карточка киевлянина. Контролеры ходят со специальным считывающим устройством и проверяют подлинность кода.

Проблемы системы

Если бы все было так гладко. Но система имеет некоторые проблемы, которые начинаются еще на официальном сайте е–билета. Он открывается не сразу.

Есть проблемы и в официальном приложении KyivSmartCity для Iphone. Авторизация здесь проходит со второй попытки, на Android-устройствах такой проблемы нет.

Некоторые пользователи жалуются, что при сканировании билета на турникете, снимаются деньги за две поездки.

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Кроме того, за период тестовое работы е-билета случались глобальные сбои в системе.

Где купить и пополнить е-билет?

Купить и пополнить транспортную карту (стоит 50 гривен) можно:

— на 10 станциях КП “Киевский метрополитен“: “Крещатик“, “Театральная“, “Майдан Незалежности“, “Акедемгородок“, “Лесная“, “Арсенальная“, “Теремки“, “Выдубичи“, “Сырец“ и “Почайна“.

— в 322 точках “Т киоск“;

— с помощью мобильного приложения Kyiv Smart City;

— в личном кабинете киевлянина;

— в платежных терминалах: Easy pay (1800 терминалов), Ibox (1110 терминалов), 2clik (725 терминалов).

Пользователи транспортной карты имеют скидку на проезд в зависимости от количества поездок:

1-9 поездок — 8 грн за билет;

10-19 поездок — 7,70 грн;

20-29 поездок — 7,40 грн;

30-39 поездок — 7,10 грн;

40-49 поездок — 6,80 грн;

50 поездок — 6,50 грн.

Напомним, ПриватБанк запустил новый сервис пополнения карт KyivSmartCard и проездных в метро.

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