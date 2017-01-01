Когда запустят KyivSmartCard и какие проблемы имеет система
Почти месяц назад Киев должен был перейти на новую систему оплаты проезда. Официально во всей столице планировался запуск единого электронного билета — KyivSmartCard. Однако переход транспорта на автоматизированную систему оплаты проезда перенесли. Скорее всего , это произойдет следующей весной. Почему так произошло и какие проблемы имеет система единого электронного билета, пишет Delo.ua.
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Проблема с покупкой билета
До сих пор автоматы для покупки KyivSmartCard работают не везде. Но киевляне уже активно пользуются новым билетом. За 10 месяцев тестового режима с помощью е-билета оплачено уже более 40,9 млн поездок. Многие, конечно, как и в былые времена покупают жетоны для проезда в метро и талончики для поездки в трамвае или троллейбусе.
“Я в метро езжу нечасто, раз-два в неделю. Так зачем мне покупать карточку за 50 гривень и еще ее пополнять, а одноразовые талончики в метро так и не появились. Поэтому не вижу смысла дополнительной возни“, — поясняет киевлянин Максим Музыка.
Да, действительно за KyivSmartCard придется отдать 50 грн и распрощаться с ними, поскольку стоимость за карту возвращать не будут. Кстати, проездные в метро, которыми до сих пор пользуются многие, перестанут продавать, когда KyivSmartCard официально начнет работу в столице.
Какая альтернатива жетонам, если вы совершаете разовую поездку
QR-код. Он существует в бумажном виде и работает пока лишь на нескольких станциях метро - “Площадь Льва Толстого“, “Почайна“ и “Сырец“. Но скоро специальными турникетами для считывания такого кода оснастят и другие станции метрополитена. Об этом на пресс-конференции заявил Юрий Назаров, директор Департамента информационных технологий.
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Как оплачивать поездку в наземном транспорте
В трамваях и троллейбусах на специальных валидаторах оранжевого цвета считывается и транспортная карта KyivSmart за 50 гривен, и разовый код, и карточка киевлянина. Контролеры ходят со специальным считывающим устройством и проверяют подлинность кода.
Проблемы системы
Если бы все было так гладко. Но система имеет некоторые проблемы, которые начинаются еще на официальном сайте е–билета. Он открывается не сразу.
Есть проблемы и в официальном приложении KyivSmartCity для Iphone. Авторизация здесь проходит со второй попытки, на Android-устройствах такой проблемы нет.
Некоторые пользователи жалуются, что при сканировании билета на турникете, снимаются деньги за две поездки.
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Кроме того, за период тестовое работы е-билета случались глобальные сбои в системе.
Где купить и пополнить е-билет?
Купить и пополнить транспортную карту (стоит 50 гривен) можно:
— на 10 станциях КП “Киевский метрополитен“: “Крещатик“, “Театральная“, “Майдан Незалежности“, “Акедемгородок“, “Лесная“, “Арсенальная“, “Теремки“, “Выдубичи“, “Сырец“ и “Почайна“.
— в 322 точках “Т киоск“;
— с помощью мобильного приложения Kyiv Smart City;
— в личном кабинете киевлянина;
— в платежных терминалах: Easy pay (1800 терминалов), Ibox (1110 терминалов), 2clik (725 терминалов).
Пользователи транспортной карты имеют скидку на проезд в зависимости от количества поездок:
1-9 поездок — 8 грн за билет;
10-19 поездок — 7,70 грн;
20-29 поездок — 7,40 грн;
30-39 поездок — 7,10 грн;
40-49 поездок — 6,80 грн;
50 поездок — 6,50 грн.
Напомним, ПриватБанк запустил новый сервис пополнения карт KyivSmartCard и проездных в метро.
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