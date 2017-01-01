В организации труда рассказали, лишат ли права голоса неофициальных работников

Также эксперты прокомментировали, на ком лежит основная вина в том, что людей не оформляют на рабочих местах.

Украина сегодня активно сотрудничает с Международной организацией труда, которая борется с незадекларированной рабочей деятельностью depositphotos.com

Недавнее предложение главы госслужбы по делам труда Романа Чернеги лишать избирательного права работников-нелегалов вызвало широкий резонанс. При этом, в конце октября число задействованных в неформальных трудовых отношениях украинцев упало до минимального за десять лет уровня: 3,5 млн человек, без учета неподдающихся точному исчислению получателей остатка зарплаты “в конверте“, пишет UBR.

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Хотя эксперты не связывают сокращение количество нелегальных работников с недавним заявление чиновника. Скорее всего, людей чаще стали официально трудоустраивать из-за общеэкономических и демографических тенденций.

Кроме того, Украина сегодня активно сотрудничает с Международной организацией труда (МОТ), которая борется с незадекларированной рабочей деятельностью.

МОТ дает Украине множество рекомендаций, как сделать рынок труда «белым». В частности, организация предлагает расширить полномочия “трудовой“ инспекции, исключить моратории на проверки, и предоставить госконтролерам широкие права, начиная с возможности осуществлять рейды в любое время суток и вплоть до внедрения в законодательство юридической процедуры немедленной “декларации“ найденного в результате проверки неформально занятого сотрудника, без права обжаловать решение в судебном порядке. Эта и другие меры, указанные в статье, приведены в апрельском отчете МОТ прошлого года.

“Пока мы ни видим достаточных механизмов в руках госинспекции, хотя они предусмотрены конвенциями МОТ 81 и 129, уже ратифицированными Украиной. На внедрение этих и ряда других конвенций, в частности, нацелена наша программа на следующие три года“, - констатирует координатор проекта МОТ-ЕС в Украине София Литвин.

Также эксперт прокомментировала отношение к штрафным санкциям для работодателей, если они имеют сотрудников, которые официально не трудоустроены.

“Штрафные санкции рассматриваются нами как крайняя мера для работодателя. Тем не менее, размер штрафа должен быть таким, чтобы нанимателю экономически выгодней было задекларировать работника, внести за него все социальные взносы и налоги, чем практиковать незадекларированные трудовые отношения, получать штрафы, но все равно продолжать такую практику. Мы также предлагали гибкость штрафа в зависимости от размера предприятия, количества работников. При этом сумма санкции должна быть ощутима для работодателя, но не привести к окончательному закрытию бизнеса“, - акцентирует внимание координатор МОТ в Украине.

София Литвин акцентировала, что в рекомендация МОТ не такого пункта, который гласит, что неофициально работающие люди должны лишаться права голоса.

“Практику лишения избирательного права мы не рекомендовали, и, специально не изучая этот вопрос, не могу сказать, применяется ли она где-либо в мире. Могу только сказать, что, согласно принятым нормам, основная вина и соответствующие санкции всегда накладываются на работодателя, как на лицо, принявшее окончательное решение по трудоустройству“, - комментирует София Литвин.

Напомним, каждый десятый безработный в Украине имеет высшее образование.

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