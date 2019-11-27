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Новогодний стол в этом году подорожал

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Чтобы накрыть праздничный стол, придется потратить на 7% больше денег, чем в прошлом году .
Чтобы накрыть праздничный стол, придется потратить на 7% больше денег, чем в прошлом году
Чтобы накрыть праздничный стол, придется потратить на 7% больше денег, чем в прошлом году
depositphotos.com

В этом году накрыть праздничный стол обойдется на 7% дороже по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают специалисты ассоциации поставщиков торговых сетей, рассказали в эфире 1+1.

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Эксперты посчитали, сколько нужно денег, чтобы накрыть стол для праздничной новогодней ночи на 4 человек — 1300 грн. Сумма указана с учетом спиртных напитков. Сюда же входят: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия и напитки.

Больше потратятся любители сладкого и алкоголя. Например, цена на бутылку традиционного игристого вина повысилась на 10 гривен.

Напомним, стал известен размер штрафов за незаконно спиленные елки перед Новым годом.

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Теги: новогодний стол, новогоднее меню, Новый год, праздники
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гость  (аноним)  27.11.2019, 11:59
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гость
знают иуды как нае...ба...ть народ -кровопийцы
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