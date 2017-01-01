Эксперты рассказали, куда сейчас выгодно вкладывать деньги

Среди вариантов — депозиты, облигации и покупка инвалюты.

Украинцы нередко предпочитают вкладывать свои сбережения, чтобы иметь какой-то пассивный доход. Но как узнать, выгодным ли будет то или иное вложение? Об этом пишет Сегодня.

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На первом месте по безопасности – привычные для украинцев депозиты. Гривневые вклады сейчас можно разместить по ставке от 14 до 18,5 процентов годовых.

Финансист Сергей Фурса рекомендует не вестись на максимальные ставки, так как это может говорить о неустойчивом положении банка на рынке финансов.

“Наиболее надежными банками являются государственные банки и банки с иностранными собственниками. Надо понимать, что чем выше ставка по депозиту, которую предлагает банк, тем он рискованнее“, – отмечает эксперт.

Другой эксперт Алексей Кущ рекомендует размещать деньги на коротких, трехмесячных, депозитах. Таким образом вы сможете избежать риска, что ваш вклад обесценится, если вдруг нацвалюта начнет ослабевать.

“Зимой, когда гривна максимально девальвирует, сбережения в валюте можно продавать и откладывать на банковский депозит в национальной валюте, перекладывать этот депозит дальше и зарабатывать в течение весны, лета. А в конце лета, когда гривна максимально укрепляется, деньги из банка лучше забрать и сделать инвестиционную паузу“, – советует финансист.

Не следует забывать и о 18 процентном налоге на доходы от депозита и полтора процентах военного сбора – их банк вычитает от доходов. Сейчас парламентарии разрабатывают законопроект, которым хотят отменить налоги на депозиты. Однако пока закон не принят и эксперты не уверенны, что за него будут голосовать.

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На втором месте – ценные бумаги. Инвест-компании рекомендуют облигации внутреннего государственного займа, которые выпускает Минфин. Но сами такие облигации вы купить не сможете — только через посредника, который, кстати, потребует комиссию.

“С вас будут брать деньги за хранение этих ценных бумаг определенные суммы, будут брать деньги за сделку. Но когда вы покупаете облигации надо понимать, что нет налогов“, – говорит финансист Сергей Фурса.

И на третьем месте – обычная для украинцев покупка наличной валюты. Между евро и долларом, эксперты советуют выбирать второй.

“Еврозона в ближайшее время войдет в период стагнации, а это практически нулевой экономический рост. Ситуация с евро будет хуже, чем с долларом“, – предупреждает эксперт Алексей Кущ.

Напомним, стало известно, во сколько украинцам обходится содержание нардепов.

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