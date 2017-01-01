Сколько потратил Зеленский на официальные визиты

Со дня инаугурации был потрачен не один миллион гривен .

Со дня инаугурации был потрачен не один миллион гривен depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский на официальный визиты потратил 18 млн грн со дня инаугурации.Об этом сообщили в Государственном управлении делами, пишет УНН.

“На обеспечение визитов официальных делегаций во главе с Президентом Украины за границу за период с 20 мая по 19 ноября 2019 года Государственным управлением делами произведена оплата в сумме 18 811,2 тыс гривен“, - говорится в ответе на запрос.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в октябре заработал 28 тысяч гривен. Это заработная плата президента Украины.

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