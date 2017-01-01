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Сколько потратил Зеленский на официальные визиты

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Со дня инаугурации был потрачен не один миллион гривен .
Со дня инаугурации был потрачен не один миллион гривен
Со дня инаугурации был потрачен не один миллион гривен
depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский на официальный визиты потратил 18 млн грн со дня инаугурации.Об этом сообщили в Государственном управлении делами, пишет УНН.

“На обеспечение визитов официальных делегаций во главе с Президентом Украины за границу за период с 20 мая по 19 ноября 2019 года Государственным управлением делами произведена оплата в сумме 18 811,2 тыс гривен“, - говорится в ответе на запрос.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в октябре заработал 28 тысяч гривен. Это заработная плата президента Украины.

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Теги: Зеленский, зарплата, официальные визиты
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