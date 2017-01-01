Сколько в этом году будут стоить новогодние елки

Цены от прошлогодних существенно отличаться не будут .

Цены от прошлогодних существенно отличаться не будут depositphotos.com

Украинцы уже активно начали готовится к новому году. В интернете уже массово продают обязательный атрибут праздника — новогодние елки. Сколько в этом году придется заплатить за елку, пишут Вести.

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Заготовка елок производится по заявкам торговцев и потребителей. Их выращивают на специальных плантациях и в Госагентстве лесных ресурсов уверяют, что такой способ почти не вредит окружающей среде.

Как показывает статистика прошлых лет, в Украине накануне новогодних праздников реализуется около 500–600 тысяч елей и сосен.

Оптовики уже заказывают елки, а со следующей недели их будут реализовывать. “У нас сейчас ель до метра стоит 45 грн, 150 грн — 1,5 метра. А по какой цене их будут продавать, мы не знаем, зато они могут доставить прямо к дому“, — рассказывает сотрудница лесхоза в Кобыляках Черкасской области.

Столичные продавцы пока не решили, сколько брать денег за такой товар. Но приблизительные подсчеты утверждают, что сосна до 2 м может потянуть от 500 грн.

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Продают не только полноценные деревья, но и ветки. Наборы из 6–7 веток обойдется оптовым покупателям от 63 до 75 грн. В розницу они пойдут в два раза дороже. А сборные конструкции из еловых веток предлагают за 100–250 грн.

В интернете полно предложений и от украинцев, которые хотят продать елку, растущую во дворе.

Конечно, остается спрос и на искусственные деревья. Самое маленькое искусственное дерево высотой 50 см стоит около 100 грн, за высокое (около 3 м) продавцы просят более 10 тыс грн. Пластиковое дерево хоть и не пахнет хвоей, зато приобретается не на один год.

Напомним, стало известно, сколько Киев потратит на празднования Нового года и Рождества.

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