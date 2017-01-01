Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько в этом году будут стоить новогодние елки

Комментариев: 0
Цены от прошлогодних существенно отличаться не будут .
Цены от прошлогодних существенно отличаться не будут
Цены от прошлогодних существенно отличаться не будут
depositphotos.com

Украинцы уже активно начали готовится к новому году. В интернете уже массово продают обязательный атрибут праздника — новогодние елки. Сколько в этом году придется заплатить за елку, пишут Вести.

Читай также: Новогодний стол в этом году подорожал

Заготовка елок производится по заявкам торговцев и потребителей. Их выращивают на специальных плантациях и в Госагентстве лесных ресурсов уверяют, что такой способ почти не вредит окружающей среде.

Как показывает статистика прошлых лет, в Украине накануне новогодних праздников реализуется около 500–600 тысяч елей и сосен.

Оптовики уже заказывают елки, а со следующей недели их будут реализовывать. “У нас сейчас ель до метра стоит 45 грн, 150 грн — 1,5 метра. А по какой цене их будут продавать, мы не знаем, зато они могут доставить прямо к дому“, — рассказывает сотрудница лесхоза в Кобыляках Черкасской области.

Столичные продавцы пока не решили, сколько брать денег за такой товар. Но приблизительные подсчеты утверждают, что сосна до 2 м может потянуть от 500 грн.

Читай также: Известен размер штрафов за незаконно спиленные елки перед Новым годом

Продают не только полноценные деревья, но и ветки. Наборы из 6–7 веток обойдется оптовым покупателям от 63 до 75 грн. В розницу они пойдут в два раза дороже. А сборные конструкции из еловых веток предлагают за 100–250 грн.

В интернете полно предложений и от украинцев, которые хотят продать елку, растущую во дворе.

Конечно, остается спрос и на искусственные деревья. Самое маленькое искусственное дерево высотой 50 см стоит около 100 грн, за высокое (около 3 м) продавцы просят более 10 тыс грн. Пластиковое дерево хоть и не пахнет хвоей, зато приобретается не на один год.

Напомним, стало известно, сколько Киев потратит на празднования Нового года и Рождества.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: новогодняя елка, Новый год, новогодние праздники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь