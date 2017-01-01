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Резервы Украины выросли на $600 млн с начала года

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В последние месяцы золотовалютные резервы Украины сокращаются, но в целом с начала года выросли.
Резервы Украины немного выросли в 2019 году
Резервы Украины немного выросли в 2019 году
НБУ

За три квартала 2019 года международные валютные резервы Украины увеличились на $600 млн – до $21,4 млрд. Об этом говорится в отчете Национального банка.

“Международные валютные резервы увеличились на $0,6 млрд, если сравнить с началом года, и на конец сентября 2019 года составляли $21,4 млрд. В то же время в результате укрепления национальной валюты гривневый эквивалент статей отчета о финансовом состоянии, которые берутся в расчет международных валютных резервов уменьшился на 60,6 млрд грн“, - сказано в сообщении.

По данным НБУ, на 1 ноября международные резервы уменьшились незначительно на 0,2%.

Напомним, НБУ вводит в обращение монету 5 гривен.

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Теги: НБУ, Нацбанк, Золотовалютные резервы
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