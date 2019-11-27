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Украинцам рассказали, что делать в случае некачественных коммунальных услуг

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В Госслужбе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей рассказали, какие действия следует предпринять.
В службе потребителей рассказали, какие действия следует предпринять, если вы получаете некачественные коммунальные услуги
В службе потребителей рассказали, какие действия следует предпринять, если вы получаете некачественные коммунальные услуги
depositphotos.com

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей рассказала украинцам, как защитить свои права, если их нарушает поставщик жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Следует помнить, что, согласно статье 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», потребитель обязан заключать договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг, так как договор – это именно тот документ, на основании которого потребитель может предъявлять претензии за непредоставленные или некачественно предоставленные услуги, а также требовать выполнения перерасчета и возмещения убытков”, – говорится в сообщении.

Что нужно делать, если вам не предоставляют коммунальные услуги или делают это некачественно:

  • вызвать исполнителя коммунальных услуг для проверки качества предоставляемых услуг;

  • исполнитель комуслуги обязан прибыть на вызов в сроки, определенные в договоре о предоставлении услуги, но не позднее чем в течение суток с момента получения сообщения;

  • по результатам проверки составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги.

Если коммунальщики не приехали на вызов

  • акт-претензия подписывается потребителем, а также двумя потребителями соответствующей услуги, проживающих в соседних зданиях;

  • акт направляется исполнителю коммунальной услуги;

  • исполнитель в течение пяти рабочих дней должен решить вопрос относительно удовлетворения требований, изложенных в акте-претензии, или предоставить потребителю обоснованный письменный отказ в удовлетворении его претензии;

  • в случае непредоставления исполнителем ответа в установленный срок претензии потребителя считаются признанными исполнителем.

Если все-такие через акт-претензию решить проблему не удалось, то следует обращаться в центральные органы исполнительной власти.

Напомним, Минэкоэнэрго собирается повысить тарифы на электричество.

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Теги: коммуналка, Госпотребслужба, права потребителей
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.11.2019, 14:34
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гость
У кацапов на мкс ночью сортиры отказались работать, ходили в памперсы, это карма за с3,14жженные гальюны с украинских суден.
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