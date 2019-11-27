Украинцам рассказали, что делать в случае некачественных коммунальных услуг
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей рассказала украинцам, как защитить свои права, если их нарушает поставщик жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Следует помнить, что, согласно статье 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», потребитель обязан заключать договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг, так как договор – это именно тот документ, на основании которого потребитель может предъявлять претензии за непредоставленные или некачественно предоставленные услуги, а также требовать выполнения перерасчета и возмещения убытков”, – говорится в сообщении.
Что нужно делать, если вам не предоставляют коммунальные услуги или делают это некачественно:
- вызвать исполнителя коммунальных услуг для проверки качества предоставляемых услуг;
исполнитель комуслуги обязан прибыть на вызов в сроки, определенные в договоре о предоставлении услуги, но не позднее чем в течение суток с момента получения сообщения;
по результатам проверки составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги.
Если коммунальщики не приехали на вызов
акт-претензия подписывается потребителем, а также двумя потребителями соответствующей услуги, проживающих в соседних зданиях;
акт направляется исполнителю коммунальной услуги;
исполнитель в течение пяти рабочих дней должен решить вопрос относительно удовлетворения требований, изложенных в акте-претензии, или предоставить потребителю обоснованный письменный отказ в удовлетворении его претензии;
в случае непредоставления исполнителем ответа в установленный срок претензии потребителя считаются признанными исполнителем.
Если все-такие через акт-претензию решить проблему не удалось, то следует обращаться в центральные органы исполнительной власти.
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