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Минфин привлек в бюджет почти 2,4 млрд от продажи ОВГЗ

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Весь спрос инвесторов был сконцентрирован на четырехлетних ОВГЗ. Он превысил предложение в три раза.
Минфин продолжает увеличивать долги по внутреннему госзайму
Минфин продолжает увеличивать долги по внутреннему госзайму
depositphotos.com

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 ноября привлекло в государственный бюджет 2,388 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 26 ноября 2019 года, в государственный бюджет привлечено 2 388 171 087,77 грн“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что было удовлетворено 25 из выставленных 45 заявок на приобретение ОВГЗ. Минфин благодаря сохраняющемуся высокому спросу на 4-летние ОВГЗ смог снизить средневзвешенную ставку их размещения до 12,4% с 13,3% годовых три недели назад.

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Согласно данным ведомства, при неизменном предложении в 2,5 млрд грн (по номиналу) спрос составил 7,7 млрд грн, хотя это и ниже показателя дебютного аукциона по продаже этих облигаций 5 ноября – 12,47 млрд грн.

В то же время спрос на продажу более коротких бумаг на этих аукционах практически отсутствовал: была подана всего одна заявка на 2,38 млн грн на покупку 6-месячных облигаций по прежней ставке 14,1% годовых и ни одной – на покупку 10-месячных бумаг.

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Теги: кредиты, бюджет, Минфин, бюджет Украины, ОВГЗ, облигация, гособлигация, займ, Госбюджет, кредит
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