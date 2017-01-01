Минфин привлек в бюджет почти 2,4 млрд от продажи ОВГЗ

Весь спрос инвесторов был сконцентрирован на четырехлетних ОВГЗ. Он превысил предложение в три раза.

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 ноября привлекло в государственный бюджет 2,388 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 26 ноября 2019 года, в государственный бюджет привлечено 2 388 171 087,77 грн“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что было удовлетворено 25 из выставленных 45 заявок на приобретение ОВГЗ. Минфин благодаря сохраняющемуся высокому спросу на 4-летние ОВГЗ смог снизить средневзвешенную ставку их размещения до 12,4% с 13,3% годовых три недели назад.

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Согласно данным ведомства, при неизменном предложении в 2,5 млрд грн (по номиналу) спрос составил 7,7 млрд грн, хотя это и ниже показателя дебютного аукциона по продаже этих облигаций 5 ноября – 12,47 млрд грн.

В то же время спрос на продажу более коротких бумаг на этих аукционах практически отсутствовал: была подана всего одна заявка на 2,38 млн грн на покупку 6-месячных облигаций по прежней ставке 14,1% годовых и ни одной – на покупку 10-месячных бумаг.

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