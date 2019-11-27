Суд удовлетворил требования украинской компании.

“Нафтогаз“ выиграл апелляцию по первой жалобе российского “Газпрома“ на решение Стокгольмского арбитража. Суд удовлетворил требования украинской компании о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза“ в Twitter.



Апелляционный суд округа Свеа согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору Газпрома с Нафтогазом по поводу контракта на поставку газа.

“Согласно сегодняшнему решению, требование Газпрома отклонено. В связи с этим решение суда не может быть отменено. Апелляционный суд не выявил нарушений со стороны арбитража в ходе рассмотрения“, - говорится в пресс-релизе суда.

Стоит отметить, что решение Апелляционного суда не может быть обжаловано.

“Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмьского арбитража!“ - написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Напомним, Нафтогаз назвал цену на газ для промышленности.

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