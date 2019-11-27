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Нафтогаз выиграл апелляцию по первой жалобе российского Газпрома

Комментариев: 3
Суд удовлетворил требования украинской компании.
Суд удовлетворил требования украинской компании
Суд удовлетворил требования украинской компании
depositphotos.com

“Нафтогаз“ выиграл апелляцию по первой жалобе российского “Газпрома“ на решение Стокгольмского арбитража. Суд удовлетворил требования украинской компании о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза“ в Twitter.

Апелляционный суд округа Свеа согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору Газпрома с Нафтогазом по поводу контракта на поставку газа.

“Согласно сегодняшнему решению, требование Газпрома отклонено. В связи с этим решение суда не может быть отменено. Апелляционный суд не выявил нарушений со стороны арбитража в ходе рассмотрения“, - говорится в пресс-релизе суда.

Стоит отметить, что решение Апелляционного суда не может быть обжаловано.

“Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмьского арбитража!“ - написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Напомним, Нафтогаз назвал цену на газ для промышленности.

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Теги: Нафтогаз, Газпром, Стокгольмский арбитраж
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Комментариев (3)
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bolbos    27.11.2019, 16:19
Оценка:  +1
bolbos
трещит по швам газпромушка. если транзит прекратиться с 1 января, от европейских потребителей еще исков добавиться, в общем денег нам не видать, потомучто вернее всего газпром обанкротиться и будет куплен по дешевке европейскими и как они говорят пиндосскими компаниями
гость  (аноним)  27.11.2019, 16:04
Оценка:  +2
гость
Где там "VSHIVANKA"? Методичек не передали еще для фабрики троллей???
гость  (аноним)  27.11.2019, 15:19
Оценка:  +2
гость
Московиты, готовьте бабосики! Мрази мокшанские
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