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Украина резко поднялась в рейтинге по инвестициям в "зеленую" энергетику

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В 2018 году инвестиции в чистую энергию в Украине составили $801 млн по сравнению с $46 млн в 2017 году.
В Украине активно инвестируют в "зеленую" энергетику
В Украине активно инвестируют в "зеленую" энергетику
depositphotos.com

Украина поднялась на 55 позиций в рейтинге привлекательности развивающихся стран с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику и заняла восьмое место. Об этом говорится в ежегодном отчете Climatescope 2019 агентства Bloomberg New Energy Finance.

Отмечается, что в прошлом году Украина была 63-й по привлекательности, а в этом поднялась сразу на восьмое место. Причинами такого роста аналитики называют реформы в энергетическом секторе, привлекательные льготные тарифы и налогообложение.

Рейтинг возглавили крупнейшие развивающиеся экономики: Индия, Бразилия, Китай, Аргентина. К ним присоединились Чили, Иордания и Кения. Для сравнения, Россия находится на 66 месте.

Фото: Climatescope 2019 
 

В 2018 году европейские страны, не входящие в ЕС, установили рекорд по привлеченным инвестициям в чистую энергию в размере $2,2 млрд. Сумма за 2018 год составила более четверти от общего объема региона за последнее десятилетия. Эксперты отмечают, что рост произошел в основном из-за Украины. Объем инвестиций в 2018 году составил $801 млн по сравнению с $46 млн в 2017 году.

В целом, в 2018 году в странах с развивающейся экономикой было установлено 107 ГВт возобновляемых источников энергии. В частности, 66 ГВт источников солнечной энергии, 29 ГВт ветровых станций. На малые гидроэлектростанции, биомассу и геотермальные приходится 12ГВт.

Напомним, эксперты рассказали, как экономить на коммуналке и не отапливать улицу.

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Теги: Украина, инвестиции, энергетика, инвестиции в украину, ветроэнергетика, гидроэнергетика, возобновляемая энергетика
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