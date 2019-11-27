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В НБУ рассказали, сколько денег перечислят трудовые мигранты

Комментариев: 1
Цифры будут несколько выше, чем в прошлом году.
Цифры будут несколько выше, чем в прошлом году
Цифры будут несколько выше, чем в прошлом году
depositphotos.com

В Национальном банке прогнозируют, что перечисления трудовых мигрантов в 2019 году будут более 11 миллиардовдолларов. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в интервью UATV.

“Мы ожидаем, что перечисление трудовых мигрантов в Украину в этом году будут более 11 млрд долларов. Цифры будут несколько выше, чем в прошлом году, но есть четкая тенденция замедления темпов трудовой миграции. Это связано с тем, что доходы в Украине растут достаточно быстро“, - сказал он.

Чиновник утверждает, что номинальный рост зарплат сегодня составляет около 20%.
 

“За счет укрепления гривни доходы в валютном эквиваленте тоже растут. В этом году гривна укрепилась на 12%. Получается, если переводить в иностранную валюту, доходы выросли почти на треть. Это положительный факт для того, чтобы украинцы оставались работать в Украине“, - пояснил Чурий.

Напомним, резервы Украины выросли на $600 млн с начала года.

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Теги: Чурий, НБУ, выплаты
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Пролисок    27.11.2019, 17:21
Оценка:  0
Пролисок
У кого выросли? В Украине-нет,гривен не больше,цены растут и обмен присланной валюты уменьшается из за падения курса.
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