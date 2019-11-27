Правительство собирается погасить зарплатные долги перед учителями и врачами

На погашение долгов выделили средства.

Правительство готовится к погашению задолженности по зарплате врачам и учителям depositphotos.com

Правительство готовится к погашению задолженности по зарплате врачам и учителям. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

“Кабмин перераспределил 203 млн стабилизационной дотации между областями. Это один из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам“, – написал он.

Кабмин перераспределил 203 млн стабилизационной дотации между областями facebook.com

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что за ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями.

Напомним, стало известно, педагогам повысят зарплаты в следующем году.

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