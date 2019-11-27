Правительство собирается погасить зарплатные долги перед учителями и врачами
На погашение долгов выделили средства.
Правительство готовится к погашению задолженности по зарплате врачам и учителям. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
“Кабмин перераспределил 203 млн стабилизационной дотации между областями. Это один из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам“, – написал он.
Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что за ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями.
Напомним, стало известно, педагогам повысят зарплаты в следующем году.
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