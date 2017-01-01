В Кабмине прокомментировали задержку больничных для беременных

Правительство решает, как выплатить больничные по временной потере трудоспособности, в связи с беременностью и родами.

Кабинет министров направил 1,4 млрд гривен на выплату больничных в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в Facebook.

“Сегодня Правительство направило дополнительные 1,4 миллиарда гривен на выплату в 2019 году больничных: по временной потере трудоспособности и в связи с беременностью и родами“, – сказано в сообщении.

Также в Кабмине добавили, что часть от указанной суммы пойдет на компенсацию расходов на погребение. Это предусматривает увеличение Фонда социального страхования.

Правительство решает, как выплатить больничные по временной потере трудоспособности, в связи с беременностью и родами facebook.com

Народный депутат от фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко заявил, что сумма задолженности по больничным превысила 1 миллиард гривен.

Напомним, правительство собирается погасить зарплатные долги перед учителями и врачами.

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