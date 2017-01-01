В Кабмине прокомментировали задержку больничных для беременных
Кабинет министров направил 1,4 млрд гривен на выплату больничных в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в Facebook.
“Сегодня Правительство направило дополнительные 1,4 миллиарда гривен на выплату в 2019 году больничных: по временной потере трудоспособности и в связи с беременностью и родами“, – сказано в сообщении.
Также в Кабмине добавили, что часть от указанной суммы пойдет на компенсацию расходов на погребение. Это предусматривает увеличение Фонда социального страхования.
Народный депутат от фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко заявил, что сумма задолженности по больничным превысила 1 миллиард гривен.
Напомним, правительство собирается погасить зарплатные долги перед учителями и врачами.
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