В НБУ рассказали о целях работы с МВФ

Получение финансовой помощи — не главное.

Сотрудничество с Международным валютным фондом показывает, что Украина проводит реформы и это главное. Такого мнения придерживается заместитель председателя НБУ Олег Чурий, сообщает UATV.

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Чиновник заявил, что главная цель в сотрудничестве Украины с МВФ заключается не в финансовой помощи.

“Для Украины сотрудничество с МВФ – это, в первую очередь, не деньги. Это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать“, – заявил Олег Чурий.

Чиновник считает, что сотрудничество с МВФ — это показатель проведения реформ в стране , а также экономический рост.

“Получение денег — это второочередной вопрос. Для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего. Главное - сам факт сотрудничества“, - заявил Чурий.

Напомним, в НБУ рассказали, сколько денег перечислят трудовые мигранты.

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