Курс валют на 28 ноября: гривна стабилизировалась после роста

Курс доллара на межбанке в продаже поднялся на три копейки – до 24,03 гривен за доллар, курс в покупке вырос на четыре копейки – до 24,01 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на четверг, 28 ноября, понизил курс гривны менее чем на копейку. Курс национальной валюты остался на прежнем уровне – 23,98 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 27 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2398,4391 гривны (+0,1689);

– 100 евро – 2640,4416 гривны (-2,4522).

В третий рабочий недели курс доллара в продаже на межбанке поднялся на три копейки – до 24,03 гривен за доллар, курс в покупке вырос на четыре копейки – до 24,01 гривен за доллар.

Напомним, в НБУ рассказали о целях работы с МВФ.

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