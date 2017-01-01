Биржи США закрылись ростом индексов

Американский фондовый рынок в среду, 27 ноября, закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Индекс Dow Jones вырос на 0,15% – до 28164 пункта. Читай также: Крупнейшая сделка в истории: раскрыты подробности Индекс S&P 500 увеличился на 0,42% – до 3153,65 пункта.

NASDAQ прибавил 0,66% – до 8705,18 пункта.

Напомним, биткоин в падении побил майский рекорд.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram