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Биржи США закрылись ростом индексов

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Американский фондовый рынок в среду, 27 ноября, закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Биржи США закрылись ростом индексов
Биржи США закрылись ростом индексов
depositphotos.com
Индекс Dow Jones вырос на 0,15% – до 28164 пункта.

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Индекс S&P 500 увеличился на 0,42% – до 3153,65 пункта.

NASDAQ прибавил 0,66% – до 8705,18 пункта.

Напомним, биткоин в падении побил майский рекорд.

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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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