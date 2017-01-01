Запасы газа в Украине упали ниже 21 млрд кубов

В Украину за сутки поступило из Европы более 17 млн кубометров газа. Основной объем был получен из Словакии.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 26 ноября уменьшился 20,985 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в четверг, 28 ноября.

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За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 77,56 млн кубометров газа.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 17,517 млн кубов газа: из Словакии – 14,272 млн куб. м, из Венгрии – 497 тысяч куб. м, а из Польши – 2,837 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила более 56 млн куб. м газа.

В целом украинские ПХГ заполнены на 67%.

Напомним, правительство снизит цену на газ для населения.





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© Finance.bigmir.net Правительство снизит цену на газ для населенияИсточник: http://finance.bigmir.net/news/103309-Pravitel-stvo-snizit-cenu-na-gaz-dlja-naselenija © Finance.bigmir.net

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