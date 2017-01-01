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Запасы газа в Украине упали ниже 21 млрд кубов

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В Украину за сутки поступило из Европы более 17 млн кубометров газа. Основной объем был получен из Словакии.
Украина уже использовала 800 млн кубов газа из ПХГ
Украина уже использовала 800 млн кубов газа из ПХГ
depositphotos.com

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 26 ноября уменьшился 20,985 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в четверг, 28 ноября.

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За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 77,56 млн кубометров газа.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 17,517 млн кубов газа: из Словакии – 14,272 млн куб. м, из Венгрии – 497 тысяч куб. м, а из Польши – 2,837 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила более 56 млн куб. м газа.

В целом украинские ПХГ заполнены на 67%.

Напомним, правительство снизит цену на газ для населения.

Правительство снизит цену на газ для населения

Источник: http://finance.bigmir.net/news/103309-Pravitel-stvo-snizit-cenu-na-gaz-dlja-naselenija
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Теги: Украина, газ, хранилище, запасы, хранилища, Укртрансгаз, ПХГ
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