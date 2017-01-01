В "Слуге народа" использовали данные селян, чтобы создать фиктивные фирмы - СМИ

Компании созданы для финансирования партии.

Пропрезидентская партия “Слуга народа“ замечена в сомнительных операция. В частности, журналисты обнаружили, что в партии использовали паспортные данные обычных украинцев, которые якобы перечисляли деньги. В таких же махинациях были замешаны и предприниматели, и компании. Об этом пишет Obozrevatel.

Читай также: Нам десятки раз предлагали взятки — Глава Слуги народа

Несколько компаний перевели около 6 тыс долларов на счет партии. Переводили каждый раз около 150 тыс грн — эта именно та сумма, которая не требует финансового мониторинга.

Среди таких компаний: “Ярославова реклама“, “Интернет трафик“, “Веб маркет компани“. Все эти компании были созданы 21 марта 2019 года — за несколько месяцев до проведения выборов президента Украины.

Журналисты обзвонили вышеуказанные компании и оказалось, что некоторые из них зарегистрированы в жилых домах, а о других вовсе никогда никто не слышал.

“Ярославова реклама“, которая перевела партии около 6,5 млн грн, существует лишь на бумаге.

Журналистам удалось связаться с “миллионером“ Ярославом и его мамой – Натальей Петровной Кузко. Оказалось, что “бизнесмену“ 23 года и работает он официантом в ресторане. Никаких миллионов у семьи нет. “Сын только из армии вернулся, какие миллионы“, – удивилась мать спонсора “слуги“.

"Ярославова реклама", которая перевела партии около 6,5 млн грн, существует лишь на бумаге obozrevatel.com

Паспорт для оформления фиктивных фирм можно легко купить — за 100-200 долларов люди готовы продавать свои данные. Но “основатель“ “Ярославовой рекламы“говорит, что вроде никому свой паспорт не давал.

Читай также: Кошевой: Мне предлагали $5 млн, чтобы попасть в предвыборный список “Слуги народа“

Похожая ситуация и с “Интернет трафик“, “Веб маркет компани“. Все оформлены на жителей сел или мелких городов, никто ранее не занимался бизнесом. Вполне вероятно, что ни о каких миллионах для “слуг“ они даже не знают.

Юрист “Опоры“ Ольга Коцюруба рассказывает: по действующему закону привлечь к ответственности саму партию очень сложно. Распорядитель фонда всего лишь должен проверить, есть ли налоговый долг у фирмы, которая присылает деньги. На этом вся верификация заканчивается.

Чтобы доказать, что деньги переводились от фиктивных фирм, нужно заранее проводить следствие — до того, как сообщать правоохранителям.

“Закон однозначно нужно менять. А дальше вопрос дискуссионный. Нужны полномочия правоохранительным органам, чтобы расследовать и доказать преступления. Как именно менять, этим должны заниматься ГБР, специальное подразделение национальной полиции – нужно дискутировать и принимать решение“, – прокомментировала Коцюруба.

Напомним, “Слуга народа“ не имеет ни одного официально трудоустроенного человека.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram