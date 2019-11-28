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С запуском СП-2 можно ожидать прекращение транзита газа через Украину — Витренко

Комментариев: 2
Представитель Нафтогаза считает, что прекращение транзита газа будет способствовать ухудшению экономики Украины.
Юрий Витренко
Юрий Витренко
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Если российский газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то поток газа все-равно не будет прекращен. Но при этом украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо. Такой позиции придерживается исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины“ Юрий Витренко, пишет DW.

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Также Витренко рассказал, будет ли продолжать Россия транспортировать газ в Европу через Украину после запуска Северного потока-2.

“С запуском “Северного потока-2“ можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины“, – добавил представитель национальной акционерной компании.

По его словам, доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад.

“А такие радикальные изменения – теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере – это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это осознавать“, – резюмировал Витренко.

Напомним, Нафтогаз выиграл апелляцию по первой жалобе российского Газпрома.

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Теги: Нафтогаз, Витренко, транзит газа через Украину
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.11.2019, 11:58
Оценка:  0
гость
Думаю это произойдет с 1 января - ведь ясно сказано: пока идут судебные тяжбы никаких долгосрочных контрактов и тем более фиксированных объемов!
Антибес    28.11.2019, 11:42
Оценка:  0
Антибес
Прекращение транзита газа"аХрессора"и"о ППупаннта"через территорию нашей охреНэньки-логичный и абсолютно закономерный шаг.
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