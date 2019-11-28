Процентная ставка составит 3% годовых.

Кабмин выделит 200 млн грн на кредиты для покупки жилья ветеранам АТО и переселенцам depositphotos.com

Кабинет министров выделит 200 млн гривен на госкредиты для покупки жилья ветеранам АТО, а также временным переселенцам. Об этом сообщается на сайте Минрегиона.

“100 млн грн будет направлено для предоставления кредитов ВПО и 100 млн грн для кредитования участников АТО/ООС. Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых“, - сказано в сообщении.

Объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки, так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию не более 25 назад или реконструировано не более 15 лет назад.

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Получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты. В день заключения кредитного договора заемщик должен уплатить свой взнос - не менее 6%.



Распределение бюджетных средств между административно-территориальными единицами осуществляет Минрегион пропорционально количеству зарегистрированных заявлений в соответствующем регионе.

Напомним, Минфин привлек в бюджет почти 2,4 млрд от продажи ОВГЗ.

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