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Если иностранцам разрешат покупать землю, в ответе будет президент — опрос

Комментариев: 2
Украинцы выступают против отмены моратория на продажу земли.
Украинцы не поддерживают отмену моратория на куплю-продажу сельсхозземель
Украинцы не поддерживают отмену моратория на куплю-продажу сельсхозземель
depositphotos.com

Украинцы не поддерживают отмену моратория на куплю-продажу сельсхозземель. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 22 по 25 ноября.

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64% респондентов заявили, что они выступают против принятия парламентариями закона о рынке земли в первом чтении, поддержали решение нардепов - 29% опрошенных.

Также украинцы рассказали, как бы голосовали на референдуме, если бы его провели в ближайшее время: 59% украинцев проголосовали бы “против“ рынка земли, 22% - “за“, 14% не принимали бы участия в голосовании.

Если Украина решит (до референдума) продавать свои земли иностранцам, то ответственность за такое решение будет лежать на президенте. Такого мнения придерживается  51% опрошенных, 43% считают ответственной Верховную Раду,17% - Кабинет министров, 10% - Конституционный суд, 14% - партию “Слуга народа“, 14% - правоохранительные органы (Генпрокуратуру, МВД), 10% - Верховный суд.

Напомним, в закон об открытии рынка земли планируют внести изменения.

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Теги: рынок земли, мораторий на продажу земли, соцопрос
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.11.2019, 13:14
Оценка:  0
гость
Идиоты! Если Украина решит продавать земли иностранцам (особенно московитским свиньям), в следствие ХЕРОВО прописанных или умышленно НЕПРАВИЛЬНО прописанных законов, то Зе, и тем, кто создавал такой Закон, будет ПОКУЙ на наше мнение и НАСРАТЬ на ответственность!
гость  (аноним)  28.11.2019, 13:02
Оценка:  0
гость
65% населения подтвердили, что они д.ебилы... Абстрагируясь от политики - если не продать ее с умом, ее растащат косюки, бахматюки, и прочие п.издюки. Но тут видно, пусть гавно, зато свое...
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