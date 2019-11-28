Если иностранцам разрешат покупать землю, в ответе будет президент — опрос

Украинцы выступают против отмены моратория на продажу земли.

Украинцы не поддерживают отмену моратория на куплю-продажу сельсхозземель. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 22 по 25 ноября.

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64% респондентов заявили, что они выступают против принятия парламентариями закона о рынке земли в первом чтении, поддержали решение нардепов - 29% опрошенных.

Также украинцы рассказали, как бы голосовали на референдуме, если бы его провели в ближайшее время: 59% украинцев проголосовали бы “против“ рынка земли, 22% - “за“, 14% не принимали бы участия в голосовании.

Если Украина решит (до референдума) продавать свои земли иностранцам, то ответственность за такое решение будет лежать на президенте. Такого мнения придерживается 51% опрошенных, 43% считают ответственной Верховную Раду,17% - Кабинет министров, 10% - Конституционный суд, 14% - партию “Слуга народа“, 14% - правоохранительные органы (Генпрокуратуру, МВД), 10% - Верховный суд.

Напомним, в закон об открытии рынка земли планируют внести изменения.

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