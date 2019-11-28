В Украине из-за долгов продадут на аукционе самолет Ан-148

Самолет был арестован и продается для погашения зарплатных долгов.

В Украине продают арестованный пассажирский самолет Ан-148 за 177 млн грн. Вырученные деньги потратят на погашение долгов по зарплате. Об этом сообщает УНН.

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Самолет продадют на электронном аукционе OpenMarket.

Выставила самолет на продажу Государственная исполнительная служба Министерства юстиции. Ан-148-100В был выпущен в 2005 году. Ориентировочно последней датой эксплуатации является 2013 год.

Стартовая цена - 177 089 450 грн.

Аукцион проведут 26 декабря 2019 года.

Напомним, МВД договорилось о покупке самолетов Антонов.



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