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В Украине из-за долгов продадут на аукционе самолет Ан-148

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Самолет был арестован и продается для погашения зарплатных долгов.
Ан-148
Ан-148
wikipedia.org

В Украине продают арестованный пассажирский самолет Ан-148 за 177 млн грн. Вырученные деньги потратят на погашение долгов по зарплате. Об этом сообщает УНН.

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Самолет продадют на электронном аукционе OpenMarket.

Выставила самолет на продажу Государственная исполнительная служба Министерства юстиции. Ан-148-100В был выпущен в 2005 году. Ориентировочно последней датой эксплуатации является 2013 год.

Стартовая цена - 177 089 450 грн.

Аукцион проведут 26 декабря 2019 года.

Напомним, МВД договорилось о покупке самолетов Антонов.

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Теги: Ан-148, аукцион, Минюст
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