Сколько зарабатывает новый глава Укравтодора

У нынешнего главы зарплата в разы меньше, чем у его предшественника.

Зарплата нового главы Укравтодора Александра Кубракова составляет 24 000 грн в месяц. Об этом он пишет Liga.net.

“Оклад - 24 000 грн… Я не хочу это все комментировать. Понимаю, что сейчас такие возможности у государства“, - сказал Кубраков.

Также Кубраков прокомментировал зарплату бывшего главы ведомства, которая составляла около 150 тыс грн в месяц.

“Ему как-то там премиями очень сильно добавляли и получалась другая зарплата. Я еще не уточнял, какой у него был оклад, премии, но думаю, что больше“.

Кубаков заявил, что работа в Укравтодоре — это не основной доход. У чиновника есть бизнес, который приносит прибыль.

“В этом году получаю достаточно немалые дивиденды, вы их увидите в декларации. Я осознанно три года шел к этому. Могу себе сейчас позволить работать как минимум пару лет в таком режиме и нормально существовать“, - подчеркнул глава Укравтодора.

Напомним, стало известно, когда в Украине появятся платные дороги.

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