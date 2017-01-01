Сколько зарабатывает новый глава Укравтодора
Зарплата нового главы Укравтодора Александра Кубракова составляет 24 000 грн в месяц. Об этом он пишет Liga.net.
“Оклад - 24 000 грн… Я не хочу это все комментировать. Понимаю, что сейчас такие возможности у государства“, - сказал Кубраков.
Также Кубраков прокомментировал зарплату бывшего главы ведомства, которая составляла около 150 тыс грн в месяц.
“Ему как-то там премиями очень сильно добавляли и получалась другая зарплата. Я еще не уточнял, какой у него был оклад, премии, но думаю, что больше“.
Кубаков заявил, что работа в Укравтодоре — это не основной доход. У чиновника есть бизнес, который приносит прибыль.
“В этом году получаю достаточно немалые дивиденды, вы их увидите в декларации. Я осознанно три года шел к этому. Могу себе сейчас позволить работать как минимум пару лет в таком режиме и нормально существовать“, - подчеркнул глава Укравтодора.
Напомним, стало известно, когда в Украине появятся платные дороги.
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