Абромавичус рассказал о своей доле в агробизнесе

Компания, где работает Абромавичус, обрабатывает 38 тысяч гектаров земли.

Руководитель “Укроборонпрома“ Айварас Абромавичус имеет долю 20% в аграрной компании “Агро регион“, которая обрабатывает 38 тысяч гектаров земли в Украине. Об этом он сказал в интервью ЭП.

Читай также: Если иностранцам разрешат покупать землю, в ответе будет президент — опрос

Абрамовичус заявил, что ранее работал в компания East Сapital, которая в 2007 году купила компанию “Агро регион“ и до сих пор является ее акционером.

Партнеры в новой компании остались те же, что и в East Сapital. Абрамовичус отметил, что его доля в бизнесе составляет 20%.

Компания обрабатывает 38 тыс гектаров земли. Абрамовичус рассказал, как компании удалось заполучить такое количество земель.

“Арендуем у около 12 тыс пайщиков. Платим аренду за 1 гектар 150 дол. в год. Это тоже достаточно искаженные мифические цифры, что аренда низкая“.

В то же время Абромавичус считает неконституционным запрет на продажу земли и считает, что рынок земли нужно открывать.

Напомним, Кабмин планирует получать ежегодно 12 млрд гривен от приватизации госпредприятий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram