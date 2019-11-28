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Абромавичус рассказал о своей доле в агробизнесе

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Компания, где работает Абромавичус, обрабатывает 38 тысяч гектаров земли.
Айварас Абромавичус
Айварас Абромавичус
facebook.com/aivaras.abromavicius

Руководитель “Укроборонпрома“ Айварас Абромавичус имеет долю 20% в аграрной компании “Агро регион“, которая обрабатывает 38 тысяч гектаров земли в Украине. Об этом он сказал в интервью ЭП.

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Абрамовичус заявил, что ранее работал в компания East Сapital, которая в 2007 году купила компанию “Агро регион“ и до сих пор является ее акционером.

Партнеры в новой компании остались те же, что и в East Сapital. Абрамовичус отметил, что его доля в бизнесе составляет 20%.

Компания обрабатывает 38 тыс гектаров земли. Абрамовичус рассказал, как компании удалось заполучить такое количество земель.

“Арендуем у около 12 тыс пайщиков. Платим аренду за 1 гектар 150 дол. в год. Это тоже достаточно искаженные мифические цифры, что аренда низкая“.

В то же время Абромавичус считает неконституционным запрет на продажу земли и считает, что рынок земли нужно открывать.

Напомним, Кабмин планирует получать ежегодно 12 млрд гривен от приватизации госпредприятий.

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Теги: рынок земли, Абрамовичус, агробизнес
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гость  (аноним)  28.11.2019, 15:07
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При современной агротехнике урожай пшеницы 3класса равен 50-60 центнеров с гектара. т.е. 5-6тонн берем 5тонн умножает на закупочную цену пшеницы 4880-5000. 4880 * 5= 24 000гр Затраты на выращивание 30% , это 7200. Итого прибыль 16800 с гектара Минус 3600 (150долл)= 13200 ! Не слишком ли жирно ?
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