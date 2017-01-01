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В Украине выросла реальная зарплата — Милованов

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Министр подчеркнул, что средняя зарплата стала больше на 18%.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
facebook.com

За январь–сентябрь 2019 года реальная зарплата в Украине увеличилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов в Facebook.

“Статистика дня. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за 9 месяцев 2019 года на 9,6%. По сравнению с 2013 докризисным годом реальная зарплата выросла на 18%“, – написал он.

В Украине выросла реальная зарплата
В Украине выросла реальная зарплата
facebook.com

Стоит отметить, что в сентябре этого года зарплата в Украине выросла на 9,8%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, правительство собирается погасить зарплатные долги перед учителями и врачами.

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Теги: зарплата, Милованов, средняя заработная плата
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