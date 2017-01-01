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Украинцы смогут существенно экономить на заграничных посылках

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Кабмин принял важное решение, которое упростит растаможку товаров.
Украинцы смогут существенно экономить на заграничных посылках
Украинцы смогут существенно экономить на заграничных посылках
depositphotos.com

Кабинет министров разрешил использовать электронную таможенную декларацию М-16 для оформления товаров стоимостью от 100 евро в международных экспресс-отправлениях. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Новое правило значительно упростит жизнь украинцев, которые любят совершать покупки в заграничных магазинах. Это позволит гражданам самостоятельно осуществлять декларирование товаров и не привлекать к этому процессу таможенных брокеров. Таким образом украинцы смогут экономить деньги.

Также изменяется и сама форма декларации М-16.

В Минфине подчеркнули, что таким нововведение ведомство продолжает брать курс на цифровое развитие в таможенной сфере.

Напомним, таможенники теперь имеют право уничтожать посылки с подделками.

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Теги: Минфин, таможня, посылка из-за границы
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