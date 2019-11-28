Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ожидать снижения тарифов на газ не стоит — эксперты

Комментариев: 5
Более того, цена на газ может существенно вырасти.
Ожидать снижения тарифов на газ украинцам не стоит независимо от того, будет подписан новый газовый договор с Россией или нет
Ожидать снижения тарифов на газ украинцам не стоит независимо от того, будет подписан новый газовый договор с Россией или нет
depositphotos.com

Ожидать снижения тарифов на газ украинцам не стоит независимо от того, будет подписан новый газовый договор с Россией или нет. Об этом рассказали эксперты, пишет Сегодня.

Читай также: Запасы газа в Украине упали ниже 21 млрд кубов

Директор спецпроектов Научно-технического центра “Психея“ Геннадий Рябцев считает, что тарифы на газ в Украине не будут снижаться. И это не зависит от того, будет ли Украина покупать газ у России по нынешней цене или по сниженной.

“Нафтогаз“ закупил летом газ по 180 долларов за 1000 куб. м, а сейчас, как благодеяние, продает населению по 280 долларов за 1000 куб. м. При этом утверждает, что рыночная цена газа после Нового года будет 10751 грн за 1000 куб.м“, – говорит Рябцев.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко также уверен, что цена газа в лучшем случае не изменится, а если договор о транзите не будет подписан, то увеличится до 13-14 грн/куб.м.

Но правительство пытается заверить украинцев, что цены на газ расти не будут.

Напомним, Витренко назвал дату перекрытия вентиля Газпромом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: цена на газ, закупка газа, российский газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  28.11.2019, 17:32
Оценка:  +2
гость
ПИДAPACЫ !!!
Іван-Сірко    28.11.2019, 17:31
Оценка:  +1
Іван-Сірко
Коломойше сказал, Забил сделал : поднял цены на на газ и уменьшил субсидии бедным семям, а в тоже время уменьшил цены на электроэнергию для заводов Коломойши.
Іван-Сірко    28.11.2019, 17:26
Оценка:  +1
Іван-Сірко
Стоит ожидать только поднятия зарплат Слуг Урода Коломойского.
Alexsy    28.11.2019, 17:17
Оценка:  +2
Alexsy
Конечно не стоит.
А где выигранные в судах деньги?
По премиям за которые "мамы в штатах живут"?
Nesdeshniy    28.11.2019, 17:12
Оценка:  +2
Nesdeshniy
За благосотояние и Словацкий газ должны платить те, кто еще не успел свалить из цеевропы.......
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь