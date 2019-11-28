Ожидать снижения тарифов на газ не стоит — эксперты

Более того, цена на газ может существенно вырасти.

Ожидать снижения тарифов на газ украинцам не стоит независимо от того, будет подписан новый газовый договор с Россией или нет depositphotos.com

Ожидать снижения тарифов на газ украинцам не стоит независимо от того, будет подписан новый газовый договор с Россией или нет. Об этом рассказали эксперты, пишет Сегодня.

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Директор спецпроектов Научно-технического центра “Психея“ Геннадий Рябцев считает, что тарифы на газ в Украине не будут снижаться. И это не зависит от того, будет ли Украина покупать газ у России по нынешней цене или по сниженной.

“Нафтогаз“ закупил летом газ по 180 долларов за 1000 куб. м, а сейчас, как благодеяние, продает населению по 280 долларов за 1000 куб. м. При этом утверждает, что рыночная цена газа после Нового года будет 10751 грн за 1000 куб.м“, – говорит Рябцев.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко также уверен, что цена газа в лучшем случае не изменится, а если договор о транзите не будет подписан, то увеличится до 13-14 грн/куб.м.

Но правительство пытается заверить украинцев, что цены на газ расти не будут.

Напомним, Витренко назвал дату перекрытия вентиля Газпромом.

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