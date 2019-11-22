В мире появилось мясо, которое печатают на 3D-принтере

Годовая выручка от продажи такого мяса уже достигла 14 млрд долларов.

В мире растут продажи растительного мяса, которое печатают на 3D-принтерах. Такую технологию разрабатывают стартаперы и их продукты весьма качественные — на первый взгляд и не отличишь искусственное мясо от настоящего. Об этом пишет Bloomberg.

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Одна из таких лабораторий по производству растительного мяса находится в Израиле. Лаборатория работает над 3D-принтером, который печатает мясо из растительных “чернил“.

“Все мясные альтернативы сегодня в основном представляют собой мяcную однородную массу, - говорит Ешар Бен-Ширтит, гендиректор израильской лаборатории. - Если вы печатаете его в 3D-формате, вы можете контролировать то, что происходит внутри массы, чтобы улучшить текстуру и вкус “.

Эксперты утверждают, что напечатанное на 3D-принтере мясо сможет дать людям те же вкусовые ощущения, что и обычное, настоящее мясо.

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В сентябре этого года стартап уже собрал 6 млн долларов инвестиций. Их принтер сегодня самый быстрый - он может печатать за час пять стейков, весом около 200 граммов каждый. К концу 2020 года, когда технология поступит в продажу, компания планирует, что принтер будет печатать целых 10 кг мяса в час.



Основатель другого стартапа, который занимается печатью искусственного мяса на 3D-принтере считает, что самой сложной задачей является воспроизведение текстуры мяса.

Но это не мешает компаниям уже заниматься продажей такой новинки. Годовая выручка от продажи искусственного мяса уже достигла 14 млрд долларов, а к 2029 году вырастет до 140 млрд долларов.



Сегодня разработка реалистичной текстуры для искусственного мяса имеет решающее значение для отрасли.

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