Сколько в Укравтодоре воруют при строительстве дорог

Новый глава ведомства утверждает, что будет бороться с коррупцией.

Новый глава ведомства утверждает, что будет бороться с коррупцией depositphotos.com

Коррупционная наценка при дорожном строительстве в Украине составляет 5−15%. Об этом в интервью Liga.net рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков.

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Правоохранительные органы утверждают, что величина коррупционной наценки при ремонте и строительстве автомобильных дорог в Украине не превышает 15%.

“Я могу судить только по справкам правоохранительных органов, которые видел. Там цифры 5%, 10%, 15%. Это все зависит от вида работ, ремонта“, — рассказал Александр Кубраков.

Глава Укравтодора утверждает, что стоимость работ иногда удается завышать за счет формирования условий тендера под конкретных участников.

“Например, условия прописываются так, что подрядчик может победить в конкретном тендере, если у него есть в радиусе 30 км определенный карьер. Или подрядчик может победить, только если у него есть какая-то эксклюзивная сертифицированная машина“, — рассказал Кубраков.

Чиновник считает, что это и есть основной источник коррупции в дорожной сфере. Кроме того, Кубраков обещает положительные изменения в Укравтодоре.

“Как команда мы имеем определенный план действий. Маркерами изменений могут быть прозрачные понятные тендерные условия, типовые договора, типовые тендерные условия. Нужно убрать все эти вещи, которые всегда были связаны с каким-то субъективизмом“, — сказал Кубраков.

Напомним, стало известно, сколько зарабатывает новый глава Укравтодора.

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