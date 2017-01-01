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Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады

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Результаты проверки появятся в 2020 году.
Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады
Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады
depositphotos.com

Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады VII и VIII созывов. Об этом в эфире Украинского радио заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

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Чиновник рассказал, что планируется изучение эффективности использования средств госбюджета и управления государственным имуществом Аппаратом Верховной Рады, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета.

На данный момент Счетная палат работает над составлением плана аудита.

“Мы охватим период работы двух созывов - VII и VIII, чтобы не было предвзятости. Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Забегая несколько вперед, могу сказать, что предварительное изучение материалов нам уже показывает имеющиеся “белые пятна“, на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание. Думаю, в конце марта этот аудит будет заслушан в Счетной палате“, - подчеркнул глава Счетной палаты.

Напомним, в Кабмине прокомментировали задержку больничных для беременных.

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Теги: Верховная Рада, аудит, Счетная палата
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