В какое жилье лучше всего инвестировать деньги — эксперты

Также специалисты объяснили, на каком этапе строительства выгоднее всего приобретать жилье.

Наиболее привлекательными для инвестирования являются квартиры небольших площадей. Они пользуются большим спросом и хорошо продаются. Об этом рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ЧАО “ХК “Киевгорстрой“ Татьяна Маркова, передает УНН.

“Небольшие студии, 1 и 2-комнатные квартиры спросом будут пользоваться всегда, поскольку это наиболее востребованный на рынке вид жилья. Их раскупают практически сразу и активно перепродают на финальной стадии строительства (делают переуступку). Особой популярностью пользуются жилые комплексы у метро или ближе к центральным районам”, — рассказала представитель “Киевгорстроя”.

Также эксперт поделилась мнением о том, на какой стадии строительства стоит покупать жилье.

“По нашим данным, сегодня инвестор, вложив в объект средства на начальной стадии строительства и продав квартиру на завершающей, может заработать до 25-40%”, — рассказала Маркова.

Она отметила, что на начальном этапе строительства есть масса преимуществ: самый большой выбор планировок квартир, самая низкая цена за за квадратный метр, лояльная скидка при полной оплате.

“То есть, вы покупаете квартиру практически по минимальной, в своем сегменте, цене. Растет стоимость стройматериалов — увеличивается цена на квадратный метр, растет стоимость энергоносителей — это тоже сказывается на цене, повысили минимальную зарплату — опять прибавка к стоимости. А выбор все меньше и меньше. На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже „вторички“ — до 40%”, - пояснила Маркова.

Напомним, стало известно, как изменились цены на жилье в Украине за полгода.

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