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В какое жилье лучше всего инвестировать деньги — эксперты

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Также специалисты объяснили, на каком этапе строительства выгоднее всего приобретать жилье.
Специалисты объяснили, на каком этапе строительства выгоднее всего приобретать жилье
Специалисты объяснили, на каком этапе строительства выгоднее всего приобретать жилье
depositphotos.com

Наиболее привлекательными для инвестирования являются квартиры небольших площадей. Они пользуются большим спросом и хорошо продаются. Об этом рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ЧАО “ХК “Киевгорстрой“ Татьяна Маркова, передает УНН.

“Небольшие студии, 1 и 2-комнатные квартиры спросом будут пользоваться всегда, поскольку это наиболее востребованный на рынке вид жилья. Их раскупают практически сразу и активно перепродают на финальной стадии строительства (делают переуступку). Особой популярностью пользуются жилые комплексы у метро или ближе к центральным районам”, — рассказала представитель “Киевгорстроя”.

Также эксперт поделилась мнением о том, на какой стадии строительства стоит покупать жилье.

“По нашим данным, сегодня инвестор, вложив в объект средства на начальной стадии строительства и продав квартиру на завершающей, может заработать до 25-40%”, — рассказала Маркова.

Она отметила, что на начальном этапе строительства есть масса преимуществ: самый большой выбор планировок квартир, самая низкая цена за за квадратный метр, лояльная скидка при полной оплате.

“То есть, вы покупаете квартиру практически по минимальной, в своем сегменте, цене. Растет стоимость стройматериалов — увеличивается цена на квадратный метр, растет стоимость энергоносителей — это тоже сказывается на цене, повысили минимальную зарплату — опять прибавка к стоимости. А выбор все меньше и меньше. На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже „вторички“ — до 40%”, - пояснила Маркова.

Напомним, стало известно, как изменились цены на жилье в Украине за полгода.

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Теги: нежвижимость, инвестирование, рынок недвижимости
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