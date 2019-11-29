В мире резко выросли цены на кофе

Основной причиной роста цен является снижение урожая в Гондурасе – третьем по величине производителе арабики в мире.

Цены на кофе подскочили более чем на 25% за последние недели на признаках сокращения производства в Латинской Америке. Об этом накануне сообщили газета The Wall Street Journal.

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Отмечается, что котировки фьючерсов достигли $1,173 за фунт (около $2,16 за 1 кг) на Intercontinental Exchange (ICE) по сравнению с примерно 93 центов в середине октября на опасениях недостаточности поставок.

Запасы кофе на складах, отслеживаемых ICE, снизились почти на 78 тыс. мешков (1 мешок = 60 кг) за последние недели. Трейдеры считают, что основной причиной этого является снижение урожая в Гондурасе – третьем по величине производителе арабики в мире, из-за засушливой погоды. Плохие погодные условия наблюдаются также в Бразилии и Перу.

Арабика растет в основном в странах Латинской Америки. Доля Гондураса в мировом производстве составляет менее 10%, однако основная масса имеющего сертификат ICE кофе поступает на биржу из этой страны. В результате гондурасский кофе оказывает непропорционально большое влияние на формирование цен, отмечает сырьевой брокер Marex Spectron.

На вероятность ожиданий дальнейшего повышения цен указывает сокращение числа “коротких позиций“ до минимума с июля, отмечается в статье.

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Международная организация кофе (ICO) прогнозирует, что производство кофе в 2019-2020 сельскохозяйственном году снизится на 0,9% – до 167,4 млн мешков, что примерно составляет 10 млн тонн.

В том числе урожай арабики может упасть на 2,7% – до 95,68 млн мешков. Это будет минимальный объем производства за последние четыре года.

При этом ожидается, что спрос на кофе в мире будет расти. В частности, в следующем году прогнозируют рост потребления в странах Азиатско-Тихоокеанского региона на 3%, в Европе – 1-2%.

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