Нацбанк снизил курс гривны

НБУ понизил курс нацвалюты на пять копеек. Так, стоимость американской валюты снова превысила психологическую отметку в 24 гривны.

На межбанке доллар снова дешевеет пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на пятницу, 29 ноября, понизил курс гривны на пять копеек. Курс национальной валюты - 24,03 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 28 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2403,5575 гривны;

– 100 евро – 2645,1150 гривен.

Торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,00-24,03, к закрытию котировки составили 23,98-24,00. Торги по евро начались с котировок 26,4264-26,4594, к закрытию котировки составили 26,3995-26,4144.

Напомним, НБУ подал в суд на Дубинского за клевету.



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