В ОПЕК решили продлить сделку по добыче нефти

Сделку ОПЕК+ планируют продлить как минимум на весь 2020 год из-за влияния на рынок президентских выборов в США.

Страны ОПЕК+ пришли к консенсусу о необходимости продлить срок венского соглашения о сокращении добычи нефти, которое действует до конца марта 2020 года. Об этом сказал министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи, сообщает ТАСС в пятницу, 29 ноября.

“Мне кажется, что консенсус по поводу продления есть. Думаю, что мы должны продлить соглашение до конца декабря 2020 года, потому что я не думаю, что на рынке что-либо изменится в следующие (после марта 2020 года) девять месяцев“, – сказал министр.

По его мнени, сделку ОПЕК+ нужно продлить во многом из-за возможного влияния на рынок предстоящих в ноябре следующего года выборов президента США.

“Просто почему декабрь так хорош? Потому что в ноябре 2020 года будут выборы в США, и политика США в контексте торговли, отношений с Китаем – это все влияет на спрос. А в декабре будет уже более понятно – к ноябрю мы уже будем иметь представление о том, начнется ли новая политика с приходом новой администрации или останется та же администрация с нынешней политикой, и тогда, я думаю, к декабрю ОПЕК+ сможет сделать более правильное решение. Можем и до конца марта 2021 года сделать, ничего против не имею“ – сказал Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

Напомним, Нафтогаз создал компанию по торговле нефтепродуктами.

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