МОЗ расширяет перечень бесплатных медуслуг

Кабмин утвердил Программу медицинских гарантий.

Уже с апреля следующего года целый перечень медицинских услуг станет бесплатным depositphotos.com

Кабмин утвердил Программу медицинских гарантий, начав этим второй этап трансформации украинской медицины. Об этом сообщает ТСН.

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Уже с апреля следующего года целый перечень медицинских услуг станет бесплатным на всех уровнях помощи. Пациент сможет выбирать не только семейного врача, но и специалиста вторичного звена. Его услуги оплатит государство, но лишь в том случае, что к узкому специалисту пациент был направлен терапевтом или педиатром.

Если пациент решит пойти к узкому специалисту без направления от своего врача, то услуги будут платными.

Подобный принцип будет работать и при выборе медучреждения, где беременная женщина хочет, чтобы прошли роды. Женщина будет иметь право выбирать и врача, и родильный дом. Все оплатит государство. Бесплатной будет и помощь медиков на протяжении всей беременности.

Экстренная помощь, лечение детей до 16 лет, реабилитация и обслуживание пациентов с неизлечимыми заболеваниями — также будут бесплатными.

Бесплатно будут лечить и рак, а также инсульты и инфаркты.

Чтобы новая система как следует работала, медицинские учреждение должны заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины. Именно через эту организацию и будет проводиться финансирование государством вышеперечисленных услуг.

Напомним, на закупку лекарств выделят почти 10 миллиардов.

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