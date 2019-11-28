Вырастут ли зарплаты в Украине в 2020 году

Многие украинцы не ждут повышения и едут зарабатывать деньги за границу.

В 2020 году средняя зарплата увеличится на 2 000 грн depositphotos.com

В планах государства обеспечить 40% прирост ВВП в ближайшие 5 лет. Но кто будет заботится о росте зарплат в Украине и почему реальная зарплата украинцев ниже, чем ожидаемая, рассказала HR-эксперт Rоbota.ua Татьяна Пашкина, пишет Минфин.

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Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году средняя зарплата увеличится на 2 000 грн. Таким образом уже к 2022 году она сможет достигнуть 16 000 грн, поскольку в сентябре нынешнего года она составила 10 687 грн.

Но, стоит отметить, украинцы получат намного меньше, чем ожидают. За один квартал разрыв желаемого уровня зарплаты и того, сколько работодатели готовы платить на этой должности удвоился - разница в ожидании-предложении составила целых 16%.

Выше этот показатель был только в 2017 году.

Но не от хорошей жизни соискатели завышают “зарплатную” планку: повышение благосостояния, необходимость подготовки к отопительному сезону, оплата обучения детей и другие финансовые запросы заставляют украинцев хотеть зарабатывать больше.

Почти каждый 5 украинец (судя по данным одного из опросов robota.ua) сталкивался с тем, что зарплату в компании не повышают вообще — максимум — это обещанное повышение после испытательного срока, и то не всегда работодатели держат слово.

Многие работодатели игнорируют реалии рынка труда. И да, “текучка” на таких предприятиях весьма активна. Люди ищут места получше.

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Планы нашего государства по росту средней зарплаты ничтожны в сравнении с показателями соседних государств. Конкурирующие за наших трудовых мигрантов Чехия, Польша и Германия предлагают более привлекательные условия оплаты труда, даже если говорить о минимальной заработной плате. При этом иностранные работодатели готовы минимизировать или взять на себя хлопоты по переезду, что тоже добавляет привлекательности их предложениям.

Именно поэтому рост зарплаты на 2000 грн не особо привлекает украинцев. Многие отдают предпочтение заграничным заработкам. Особенно, если учесть, что, например, в Чехии, средняя зарплата колеблется от 800 евро за неквалифицированный труд до 1500 евро за труд рядовой с квалификацией, такие условия порадуют многих украинских тружеников.

Напомним, в НБУ рассказали, сколько денег перечислят трудовые мигранты.

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