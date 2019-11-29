Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Урожай зерновых в Украине ожидается выше прогноза

Комментариев: 0
В Украине осталось собрать урожай с 2% засеянных площадей, а уже собрано более 74 миллионов тонн зерновых.
Украина в очередной раз обновляет рекорд урожая зерновых
Украина в очередной раз обновляет рекорд урожая зерновых
depositphotos.com
В Украине уже собрано рекордные 74,3 тонн зерновых и зернобобовых культур,при этом не обработаны еще 2% территорий. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.
 
“Статистика дня. Рекордные показатели урожая. 74,3 млн т зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га. Или 98% к прогнозу при средней урожайности 4,93 т / га (в 2018 г.. 4,7 т / га)“, - отметил Милованов.
 
Отметим, по данным собранных 96% засеянных площадей было намолочено 70,8 млн тонн зерна, что выше чем прошлогодний показатель, который был рекордным.

Напомним, ЕС увеличил квоту на украинскую курятину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram     

Поделись:
Теги: Минэкономики, урожай, зерно, рекордний урожай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  29.11.2019, 12:30
Оценка:  0
гость
Хлеб ,макаронка и крупы тоже рекордно дорожают.Аграрии из-за дорожающей хрювны терпят убытки на экспорте - значит отыграются на своем рынке
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь