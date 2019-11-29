Урожай зерновых в Украине ожидается выше прогноза

В Украине осталось собрать урожай с 2% засеянных площадей, а уже собрано более 74 миллионов тонн зерновых.

В Украине уже собрано рекордные 74,3 тонн зерновых и зернобобовых культур,при этом не обработаны еще 2% территорий. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook

“Статистика дня. Рекордные показатели урожая. 74,3 млн т зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га. Или 98% к прогнозу при средней урожайности 4,93 т / га (в 2018 г.. 4,7 т / га)“, - отметил Милованов.

Отметим, по данным собранных 96% засеянных площадей было намолочено 70,8 млн тонн зерна, что выше чем прошлогодний показатель, который был рекордным.

Напомним, ЕС увеличил квоту на украинскую курятину.



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