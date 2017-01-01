Пенсионная реформа: каких изменений стоит ждать пенсионерам

Пенсии планируют отвязать от прожиточного минимума, введут понятие "корпоративные пенсии", а военных переведут на баланс Пенсионного фонда.

Украинцам готовят масштабные пенсионные нововведения. Кабмин поручил Минсоцполитики разработать законопроект о введении в Украине обязательной профессиональной накопительной пенсионной системы, а также подать предложения по систематизации надбавок, повышений и доплат к пенсиям и усовершенствования механизма по их расчету. Как новая система будет работать и вырастут ли пенсии в Украине, пишет Strana.ua.

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Пенсии отвяжут от прожиточного минимума

Главное новшество, которое хотят внедрить в Кабмине — это отвязать пенсии от прожиточного минимума и привязать в некой “базовой величине“, которая ежегодно будет определяться Кабмином. И в этом случает есть два сценария развития событий: пенсии вырастут, если Кабмин будет повышать “базовую величину“ или останутся такими, как сейчас.

Минсоцполитики проанализировало нынешние траты государства на пенсии. В частности, в этом году доходы Пенсионного фонда запланированы на уровне 438,6 млрд гривен, но из них собственных поступлений - только 245,8 млрд.

Как указано в отчете министерства, из госбюджета финансируются различные доплаты и надбавки нескольким категориям пенсионеров - инвалидам войны и участникам боевых действий, чернобыльцам, лицам, ухаживающим за стариками, украинцам, которым исполнилось 100 лет и другие. Также из бюджета доплачивают льготникам, отработавшим на вредных производствах, военнослужащим и т.д.

Размер большинства доплат и надбавок рассчитывается в привязке к прожиточному минимуму, поэтому постоянно растет.

“Корпоративные пенсии“

Кабмин придумал еще один пункт в пенсионной реформе. Он коснется льготников — людей, которые работали (или работают) на вредных производствах.

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Такие работники имеют главную льготу - более ранний выход на пенсию. Для таких специальностей нет привязки к пенсионному возрасту, можно уйти на заслуженный отдых по выслуге лет. И при этом еще и получать более высокую пенсию. Часть выплат идет из бюджета, а часть - из Пенсионного фонда.

Предполагается, что на подобных предприятиях будет работать система накопительных пенсий.

“Такое нововведение обсуждается уже давно. Планируется, что для предприятий увеличат ЕСВ. 22%, как и сейчас, будет идти в Пенсионный фонд, а еще 7-15% - на накопительные пенсии работникам. 15% работодатели будут платить за представителей специальностей по списку №1 и 7% - по списку №2. Впрочем, пока неясно как будет решен вопрос сохранения этих денег. Получается, что они будут перечисляться в негосударственные ПФ, а те станут их инвестировать в различные проекты. При выходе человека на пенсию по выслуге лет (скажем, в 50 лет), именно из этих средств ему будут выплачивать пенсию. Вплоть до достижения им пенсионного возраста (60 лет). Затем пенсию станет платить государственный пенсионный фонд. Но если негосударственный фонд - держатель накопительного счета - вдруг обанкротится, то, получается, что человек вообще останется без пенсии. Этот вопрос нужно дополнительно урегулировать, чтобы снять подобные риски“, - пояснил глава управления социального страхования и пенсионного обеспечений Федерации профсоюзов Владимир Максимчук.

Аналитики утверждают, что подобное нововведение грозит бизнесу повышенными налогами, а это означает только одно — сокращение штата.

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Усовершенствование доплат

Украинские пенсионеры часто получают какие-либо доплаты. Их планируют усовершенствовать. В частности, изменят механизм назначения доплат по уходу за пенсионерами. При этом, как указано в рекомендациях Минсоцполитики, “должно учитываться материальное положение пенсионеров и их семей“. Это говорит о том, что если родственники пенсионера хорошо зарабатывают, то старикам такие доплаты могут отменить.

Пенсии для военных

Сейчас военные часть пенсии получают от ПФ, а часть из госбюджета. Правительство считает, что такой подход становится накладным для страны. Поэтому военных хотят полностью передать на баланс ПФ.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, за задержку каких выплат положена компенсация.

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