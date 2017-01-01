Как в Украине наказывают неплательщиков алиментов

Родителю, который не платит ребенку деньги, грозит арест имущества, административная или уголовная ответственность.

В Украине за первое полугодие 2019 года взыскали 3,2 млрд грн долгов по уплате алиментов depositphotos.com

В Украине за первое полугодие 2019 года взыскали 3,2 млрд грн долгов по уплате алиментов. У неплательщиков конфискуют имущество, их отправляют на принудительные работы, накладывают административные аресты и даже лишают свободы на определенный срок. Об этом пишет Obozrevatel.

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За последние два года украинцам удалось взыскать с алиментщиков более 8 млрд гривен. Эксперты говорят, что закон, обязывающий родителей выплачивать алименты на ребенка работает. Скорее всего, подействовало ужесточение наказание за неуплату алиментов, которое вступило в силу в 2018 году.

Например, в текущем году в Киеве Государственная исполнительная служба арестовала у местного жителя яхту за невыплаченные алименты. Мужчина задолжал своему сыну около 123 тыс гривен. Кроме того, по новому закону он должен выплатить более 60 000 штрафа (50% долга) за неуплату обязательных для ребенка средств.

Арестовывают и другое имущество, если родитель не платит законные алименты. Например, в 2018 году Минюст выставил на торги роскошный автомобиль Ferrari 456 GT за 2,15 млн гривен. Машину отняли у неплательщика алиментов.

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А в Кривом Роге мужчина расплатился за часть долга единственной 2-комнатной квартирой.

Наказывают нарушителей законе не только отбором имущества. Бывает, что у родителя просто нечего забирать. В таком случае неплательщика ждут принудительные работы сроком от 120 до 240 дней, в зависимости от суммы долга. Зачастую их забирают на общественные работы городские коммунальщики для уборки территорий.

Часто родитель, чтобы не платить алименты, сбегает заграницу. В этом случае, скорее всего, денег ребенок так и не получит.

Сотрудница адвокатской компании “Кравец и Партнеры“, юрист Карина Василевская комментирует подобные ситуации:

“Таких людей можно привлечь к ответственности, но кто этим будет заниматься? Сейчас у нас есть актуальное дело, когда человек уклоняется от оплаты, на него открывается уголовное производство, которое потом успешно закрывается правоохранителями. Постановление о его закрытии вообще никак не аргументировано, что говорит о том, что наши правоохранители не хотят заниматься подобными делами“, – рассказала адвокат.

Напомним, мужчинам разрешат брать отпуск, если у них родился ребенок.

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