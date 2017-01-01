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На дороги потратят менее половины рекордного бюджета

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После выплат внешних обязательств и содержания на ремонт дорог останется не более 26 миллиардов.
Во время голосования из дорожного бюджета "ушло" 7,7 миллиарда
Во время голосования из дорожного бюджета "ушло" 7,7 миллиарда
facebook.com/Ukravtodor

В следующем году на ремонт дорог госзначения потратят не более 26 млрд грн из рекордного бюджета на инфраструктуру в 73 млрд. Как будут распределены деньги в интервью LIGA.net рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков.

“Там уже меньше. Во время голосования госбюджета была правка по акцизу, поэтому отнимаем 7,7 млрд. Получается, чуть больше 65 млрд грн. Если вы отбросите выплату внешних обязательств и содержание, на ремонт государственных дорог остается порядка 25-26 млрд грн“, - уточнил он.

Кубраков также сообщил, что возможно дополнительное финансирование от МФО.

“По действующим контрактам выборка на следующий год запланирована в эквиваленте порядка 5 млрд грн. Но я думаю, что сработаем лучше. Существующие проекты, как Киев-Харьков, Киев-Чернигов и подходы к Киеву на направлении Киев-Одесса планируем завершить в следующем году“, - сказал он.

Также глава Укравтодора напомнил, что на днях было подписано соглашение с ЕИБ и меморандум с ЕББР.

“Это новый большой проект с общим бюджетом 900 млн евро. Туда входит полная реконструкция трассы Киев-Одесса - условно от границы Киевской области до Одессы и капремонт северного обхода Львова“, - добавил Кубраков.

Напомним, стало известно, сколько в Укравтодоре воруют при строительстве дорог.

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Теги: дороги, инфраструктура, Укравтодор, Ремонт дорог
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