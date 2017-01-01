Газовые переговоры между РФ и Украиной перенесли - СМИ

Технические консультации должны были состояться сегодня.

Технические консультации по поводу транзита газа, которые в пятницу, 29 ноября, должны были пройти между Украиной, ЕС и Россией, перенесены на следующую неделю. Об этом сообщил источник в Еврокомиссии, передает Obozrevatel.

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Экспертные консультации 29 ноября должны были предшествовать встрече по газу на уровне министров, которая запланирована на декабрь текущего года. Теперь, скорее всего, сроки проведения встречи министров, также будут сдвинуты.

Последняя трехсторонняя встреча министров прошла 28 октября в Брюсселе и не принесла практических результатов. С тех пор прошло уже два раунда консультаций на уровне экспертов. По их итогам стало ясно, что стороны серьезно расходятся в позициях.

Напомним, выручка Газпрома от продажи газа в Европу резко упала.

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