Украина откажется от бумажных квитанций - Дубилет

В Кабмине анонсировали создание нового сервиса.

В Кабмине планируют создать сервис для отказа от бумажных квитанций, сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

“Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию ​​об оплате (часто еще и с мокрой печатью). Мы примем постановление, которым обяжем все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции“, - написал он.

Дубилет рассказал, что новый электронный сервис планируют запустить в течение одного-трех месяцев. По словам Дубилета, это будет веб-страница, к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки.

Пользователь сможет оплатить услугу через Приват24, monobank или другой банк, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику, отметил министр.

“На странице сервиса можно будет ввести номер квитанции – и увидеть ее на экране, а при необходимости скачать с наложенным ЭЦП“, - написал Дубилет.

Напомним, в Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных.

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