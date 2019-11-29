С какими проблемами сталкиваются предприниматели в Украине
Мировая статистика говорит, что 80% малого бизнеса закрывается в первый год деятельности. 50% бизнеса не переживают порог 5 лет. Украина не исключение — вести бизнес в наше стране довольно сложно. С какими проблемами чаще всего сталкиваются украинские бизнесмены, рассказала заместитель министра по вопросам евроинтеграции в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ионан, пишет Finance.ua
В Минцифры насчитали более 220 проблем, которые имеют предприниматели. Среди основных:
отсутствие финансирования;
информационный вакуум;
они менее диверсифицированы;
часто не имеют “подушки безопасности“;
сами кредитуют собственных клиентов, вследствие чего происходят кассовые разрывы;
коррупция;
отсутствие образования. Проблема у новичков — управление бизнесом в первый год;
проблема у опытных предпринимателей — масштабирование;
кризис бизнес-модели, выход на новые рынки;
кризис кадров в Украине и особенно в регионах.
Стоит отметить, что средний возраст украинского предпринимателя — 45 лет для мужчин и 43 года для женщин.
Молодых предпринимателей в нашей стране не так много — 16% (от 18 до 35 лет).
Напомним, Украина заняла 96 место в мировом рейтинге процветания.
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