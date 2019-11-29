С какими проблемами сталкиваются предприниматели в Украине

80% малого бизнеса закрывается в первый год деятельности.

80% малого бизнеса закрывается в первый год деятельности depositphotos.com

Мировая статистика говорит, что 80% малого бизнеса закрывается в первый год деятельности. 50% бизнеса не переживают порог 5 лет. Украина не исключение — вести бизнес в наше стране довольно сложно. С какими проблемами чаще всего сталкиваются украинские бизнесмены, рассказала заместитель министра по вопросам евроинтеграции в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ионан, пишет Finance.ua

В Минцифры насчитали более 220 проблем, которые имеют предприниматели. Среди основных:

отсутствие финансирования;

информационный вакуум;

они менее диверсифицированы;

часто не имеют “подушки безопасности“;

сами кредитуют собственных клиентов, вследствие чего происходят кассовые разрывы;

коррупция;

отсутствие образования. Проблема у новичков — управление бизнесом в первый год;

проблема у опытных предпринимателей — масштабирование;

кризис бизнес-модели, выход на новые рынки;

кризис кадров в Украине и особенно в регионах.

Стоит отметить, что средний возраст украинского предпринимателя — 45 лет для мужчин и 43 года для женщин.

Молодых предпринимателей в нашей стране не так много — 16% (от 18 до 35 лет).

Напомним, Украина заняла 96 место в мировом рейтинге процветания.

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