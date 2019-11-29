Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

С какими проблемами сталкиваются предприниматели в Украине

Комментариев: 2
80% малого бизнеса закрывается в первый год деятельности.
80% малого бизнеса закрывается в первый год деятельности
80% малого бизнеса закрывается в первый год деятельности
depositphotos.com

Мировая статистика говорит, что 80% малого бизнеса закрывается в первый год деятельности. 50% бизнеса не переживают порог 5 лет. Украина не исключение — вести бизнес в наше стране довольно сложно. С какими проблемами чаще всего сталкиваются украинские бизнесмены, рассказала заместитель министра по вопросам евроинтеграции в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ионан, пишет Finance.ua

В Минцифры насчитали более 220 проблем, которые имеют предприниматели. Среди основных:

  • отсутствие финансирования;

  • информационный вакуум;

  • они менее диверсифицированы;

  • часто не имеют “подушки безопасности“;

  • сами кредитуют собственных клиентов, вследствие чего происходят кассовые разрывы;

  • коррупция;

  • отсутствие образования. Проблема у новичков — управление бизнесом в первый год;

  • проблема у опытных предпринимателей — масштабирование;

  • кризис бизнес-модели, выход на новые рынки;

  • кризис кадров в Украине и особенно в регионах.

Стоит отметить, что средний возраст украинского предпринимателя — 45 лет для мужчин и 43 года для женщин.

Молодых предпринимателей в нашей стране не так много — 16% (от 18 до 35 лет).

Напомним, Украина заняла 96 место в мировом рейтинге процветания.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram     

Поделись:
Теги: проблемы бизнеса, предприниматели, ФЛП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  29.11.2019, 18:00
Оценка:  0
гость
https://www.youtube.com/watch?v=E 8KwtfUugmw
гость  (аноним)  29.11.2019, 17:33
Оценка:  +1
гость
При Азирове открывал ЧП. Зашел в налоговую получить какую-то подпись. Занёс литр виски, закуски, потом понял, что зря открывал ЧП. Раздели за месяц работы на 2 месяц закрылся. Будьте скоты прокляты.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь