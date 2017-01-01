Климкин призвал украинцев отказаться от Apple

Из-за того, что Apple решила показывать аннексированный Крым как "российский".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал своих сограждан отказаться от гаджетов компании Apple, которая показывает аннексированный Крым как “российский“ в своих приложениях. Об этом экс-глава МИДа написал у себя в Twitter.

“А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать, а ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса). Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!“, — написал Климкин.

Климкин призвал своих сограждан отказаться от гаджетов компании Apple twitter.com

Напомним, Apple объявила о рекордной выручке.

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