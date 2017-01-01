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Нотариусам разрешат регистрировать браки и разводы

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Минюст совместно с Верховной Радой работает над расширением перечня функций, которые выполняют нотариусы.
Нотариусам разрешат регистрировать браки
Нотариусам разрешат регистрировать браки
depositphotos.com

Министерство юстиции совместно с Верховной Радой работает над расширением перечня функций, которые выполняют нотариусы. В частности, нотариусам в ближайшее время дадут право регистрировать браки и разводы. Об этом сообщил министр юстиции Дениса Малюська.

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Кроме этого, как и в сфере госрегистрации, в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, заверение web-страниц.

Также министр рассказал о приоритетных направлениях в работе ведомства.

Преодоление рейдерства - было и остается важной целью Минюста, которую можно реализовать за довольно короткий срок. В частности, значительную часть работы по борьбе с рейдерством уже сделано.

“С первого сентября было сделано огромное количество работы, еще больше мы планируем сделать до конца этого года. У нас есть 3 направления, по которым мы боремся с рейдерством. Первый - это перезагрузка персонала. Второй - совершенствование законодательства, которое содержит много пробелов и недостатков. Третий - развитие IТ-инфраструктуры“, - подчеркнул Денис Малюська.

Напомним, в Кабмине рассказали, как будут помогать предпринимателям.

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Теги: Минюст, Малюська, нотариусы
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