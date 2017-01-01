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Милованов рассказал, где в Украине наивысший уровень занятости

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Население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 70 лет - в Харьковской области. Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов,

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Министр представил рейтинг областей по уровню занятости в городской и сельской местности, основанный на данных Госстата.

“Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами - население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях - в среднем 62%”, - написал он.

При этом в топ-5 областей по уровню занятости в городской местности вошли: город Киев - 62,6%, Харьковская область - 61,8%, Черкасская - 60,5%, Днепропетровская и Закарпатская - по 60%.

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Если говорить о занятости в сельской местности, то среди лидеров оказались такие области: Луганская – 68,7%, Сумская – 63,4%, Черновицкая - 63,3%, Херсонская – 62%, Харьковская – 59,8%.

Также Милованов сообщил, что министерство планирует легализовать и упростить поиск работы через новое трудовое законодательство.

“Это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А “серый“ рынок труда - выведет из тени“, - подчеркнул министр.

Министр представил рейтинг областей по уровню занятости в городской и сельской местности
Министр представил рейтинг областей по уровню занятости в городской и сельской местности
facebook.com

Напомним, каждый десятый безработный в Украине имеет высшее образование.

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Теги: Милованов, рынок труда, работа в украине
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