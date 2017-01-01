Курс НБУ: гривна укрепилась до уровня 2016 года

НБУ установил официальный курс на уровне 23,97 гривен. Так, стоимость доллара упала до нового минимума с января 2016 года.

Национальный банк Украины на понедельник, 2 декабря, укрепил курс гривны на шесть копеек. Курс национальной валюты - 23,97 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 29 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2397,2276 гривны;

– 100 евро – 2632,6354 гривен.

Ранее НБУ отреагировал на рекордное укрепление гривны. На снижение курса доллара влияют ряд факторов в украинской и мировой экономике. Их перечислил регулятор.

Напомним, НБУ отреагировал на рекордное укрепление гривны.



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