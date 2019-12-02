В Украине снова начали расти долги по коммуналке

Средний размер платежки за коммуналку в октябре вырос на 30%. Средняя семья получила платежку на 940 грн за ЖКУ и увеличила долги.

В Украине средняя сумма платежки за коммунальные услуги в октябре по сравнению с сентябрем выросла на 30%. Так, средние начисления, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт•ч), на одного владельца лицевого счета составили 938,9 грн, что на 224,1 грн больше, чем в сентябре (714,8 грн). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отметим, что средний размер платежки в 2019 году составлял:

Январь - 2693,2 грн,

Февраль - 2660,6 грн,

Март - 2296,5 грн,

Апрель - 1191,9 грн,

Май - 779,4 грн,

Июнь - 659,6 грн,

Июль - 652,9 грн,

Август - 667 грн,

Сентябрь - 714,8 грн. По данным Госстата, задолженность населения по уплате коммунальных услуги на конец октября 2019 года составила 52,1 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее (51 млрд грн). Читай также: Украинцам рассказали, что делать в случае некачественных коммунальных услуг В частности, на конец октября 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составляла 22,9 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 5,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 4,2 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн, за поставки электроэнергии - 4,8 млрд грн

В октябре 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,8 млрд грн (83,2% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,0 млрд грн (105,8%).

Напомним, 14% украинцев тратят на коммуналку больше половины дохода.



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