НБУ зафиксировал ревальвацию гривны в конце осени
В конце осени на валютном рынке Украины сохранился ревальвационный тренд. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Национального банка.
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“НБУ проводил валютные интервенции для пополнения международных резервов, не противодействуя рыночным тенденциям“, - говорится в сообщении.
В частности, в ноябре положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило 0,9 млрд долларов (с начала года - 5 млрд долларов).
Отмечается, что за ноябрь курс доллара упал на 3,8%. Всего с начала года американская валюта подешевела на 13,2%.
Так, на 29 ноября НБУ установил курс на уровне 2403,5575 гривен за 100 долларов, что на 365,2689 гривен меньше, чем на 31 декабря 2018 года (2768,8264).
На 2 декабря регулятор укрепил гривну до 23,97 за доллар, что является максимумом с января 2016 года.
Напомним, НБУ отреагировал на рекордное укрепление гривны.
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