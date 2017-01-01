НБУ зафиксировал ревальвацию гривны в конце осени

За последний месяц осени гривна укрепилась на 3,8%, а с начала года - на 13,2%. НБУ купил за 10 месяцев 5 млрд долларов на межбанке.

В конце осени на валютном рынке Украины сохранился ревальвационный тренд. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Национального банка.

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Как отмечается, укрепление гривны было обусловлено притоком портфельных инвестиций, поступлением иностранной валюты от традиционных экспортно ориентированных отраслей (в частности АПК) и сдержанным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров.

“НБУ проводил валютные интервенции для пополнения международных резервов, не противодействуя рыночным тенденциям“, - говорится в сообщении.

В частности, в ноябре положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило 0,9 млрд долларов (с начала года - 5 млрд долларов).

Отмечается, что за ноябрь курс доллара упал на 3,8%. Всего с начала года американская валюта подешевела на 13,2%.

Так, на 29 ноября НБУ установил курс на уровне 2403,5575 гривен за 100 долларов, что на 365,2689 гривен меньше, чем на 31 декабря 2018 года (2768,8264).

На 2 декабря регулятор укрепил гривну до 23,97 за доллар, что является максимумом с января 2016 года.

Напомним, НБУ отреагировал на рекордное укрепление гривны.



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